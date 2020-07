Halo: gastaron más de 40 millones de dólares en la producción de la serie de TV

En 2019, la serie de Halo finalmente arrancó con su producción formalmente. Basada en la popular franquicia de Xbox, esta adaptación live-action es está filmando en Hungría, y de acuerdo con un reporte de Variety, dicha producción les generó un gasto de $41.3 millones de dólares el año pasado.

Esta enorme cifra la convierte en una de las series con mayor valor de producción del país, seguida por The Alienist: Angel of Darkness. Vale la pena destacar que este número es de ese país en específico, sin embargo, es posible que también se hayan gastado más. Aunque el presupuesto no es necesariamente un indicador sobre la calidad, los fans estarán felices al saber que sus productores no tienen miedo de tirar la casa por la ventana.

A diferencia de otros proyectos basados en videojuegos, Halo: The Television Series formará parte del canon oficial del juego. Aparentemente, el show revelará nuevos detalles sobre lo sucedido en la guerra entre el Comando Espacial de las Naciones Unidades y el Covenant. Pablo Schreiber dará vida a Master Chief, mientras que Natascha McElhone interpretará a Cortana. El programa tendrá una duración de nueve episodios, y se transmitirá exclusivamente en Showtime.

Fuente: Variety