Analista sugiere que Nintendo debe enfocarse solo en el Switch Lite

El Nintendo Switch es todo un éxito comercial y crítico. Con más de 61 millones de unidades vendidas, la consola híbrida está en camino de convertirse en una de las piezas de hardware más populares de la compañía japonesa. Sin embargo, Michael Pachter, el famoso analista de videojuegos, considera que la Gran N debería enfocarse solo en el aspecto portátil y dejar de lado su modelo actual.

Como sabrán, el Switch Lite es una opción completamente portátil y más barata. De esta forma, Pachter señala que Nintendo debería enfocarse solo en este modelo y dejar de lado el aspecto híbrido y comenta que “Nintendo no es tan inteligente”. Esto fue lo que mencionó en una reciente entrevista:

“Realmente no entiendo el concepto híbrido. Creo que fue algo que hizo Iwata para diferenciar a Switch, […] pero no creo que la mayoría de la gente juegue en ambos modos; yo diría que tal vez el 20% de los jugadores de Switch juegan en ambos modos. Creo que la mayoría de los usuarios de Switch juegan solo en portátil. Sinceramente, no entiendo todo el sentido del híbrido. ¿A quién le importa? Juégala como una portátil.

Nintendo no es tan inteligente, así que nunca se sabe qué hará a continuación, pero creo que lo inteligente sería deshacerse del modelo híbrido y solo tener el Lite, deshacerse del dock, olvidarse de jugar en el televisor; tal vez ofrecer un dongle estilo Fire Stick para aquellos que quieran una experiencia más tradicional.

Una Switch solo portátil tiene más sentido, es más barata de fabricar y podría mejorar la pantalla y la calidad de construcción”.