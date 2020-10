Anuncian las mejoras que tendrá God of War en PS5

God of War (2018) es considerado como uno de los mejores juegos del PlayStation 4, así que no debería ser una gran sorpresa escuchar que Santa Monica Studios está trabajando en mejorar este título para PS5. Así es, el día de hoy se han revelado algunas de las mejoras que tendrá esta entrega en la siguiente generación de consolas.

Por medio de un tweet, el estudio ha confirmado que God of War contará con una opción que favorecer el rendimiento del juego y hará que corra a 60fps. De igual forma, los jugadores no tendrán que reiniciar todo su progreso en PS5, ya que el título también contará con la posibilidad de transferir tus partidas.

You will also be able to transfer your God of War III Remastered saves to the #PS5!

— Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) October 26, 2020