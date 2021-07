Among Us fue descargado más de 15 millones de veces en PC durante solo una semana

En solo un año, Among Us pasó de ser un indie con cero atención por el público, a uno de los títulos más populares en PC y Nintendo Switch, con una versión de Xbox y PlayStation ya en desarrollo. Aunque pareciera que la popularidad de esta experiencia ha decaído en los últimos meses, el público sigue interesado por este juego, algo que queda más que demostrado en el número de descargas que se dieron mientras Among Us estuvo disponible de forma gratuita en la Epic Games Store.

De acuerdo con InnerSloth, los desarrolladores de este título social, Among Us fue descargado más de 15 millones de veces cuando estuvo disponible de forma gratuita en PC, vía la Epic Games Store, entre el 27 de mayo y 3 de junio. Recordemos que este juego tiene un precio de $57.99 pesos en esta plataforma, y en dispositivos móviles no hay costo de admisión.

Fun fact! During the free week on @EpicGames (May 27 – June 3)… ✨OVER 15 MILLION COPIES✨ of @AmongUsGame were claimed!! Welcome to the crew and thank you for downloading and playing. We're blown away! 🚀🪐 pic.twitter.com/IF5vwMSxro — Innersloth (@InnerslothDevs) June 29, 2021

Junto a las versiones de Xbox y PlayStation, InnerSloth también está trabajando para crear nuevo contenido, más colores, tareas y formas de juego para hacer que Among Us se mantenga vigente por mucho tiempo más. Aunque no hay fecha de lanzamiento para algunos de estos proyectos, los desarrolladores prometen más información este año.

Vía: InnerSloth