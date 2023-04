Twitter ha dejado de existir

Desde hace ya unos meses atrás existe un problema con la plataforma de Twitter, y esas son la serie de cambios que se están llevando a cabo de manos de su nuevo dueño, Elon Musk. Esto nos lleva a un acontecimiento que se puede considerar sin precedentes, pues al parecer la página ya no existe como empresa tal cual y ahora sería una franquicia que es parte de algo más grande.

Según se informa que el pájaro de color azul se ha fusionado con la empresa recién bautizada como X Corp, al menos es lo que se establece en un documento judicial que se presentó el pasado 4 de abril. Este se vio en un tribunal de California en contra de esta empresa de red social, así como dirigida para quien fue su CEO, Jack Dorsey.

Dicho papel lo ha presentado la activista, Laura Loomer, acusando a la página de violar leyes federales, dado que se le bloqueó hace algunos años atrás de la misma. Este proceso sigue en pie a pesar de que su cuenta sigue activa. Así se ha confirmado de alguna manera que Twitter ya no es tal cual una compañía por sí misma, sino una división de X Corp.

Aquí lo que se menciona textualmente en el documento:

Como sucesora en interés de Twitter Inc., la superviviente de la fusión- X Corp. es ahora la demandada en el pleito de Loomer. Su empresa matriz se identifica como X Holdings Corp.

Vale la pena mencionar, que Musk había creado compañías con el nombre similar donde destaca la gran “X” por lo que podría tratarse de esta, la cual le ha permitido hacer la compra de Twitter con aún más facilidad. Y ahora que es de su propiedad, el pájaro azul ya no se puede llamar así mismo empresa, pero claro, el nombre de la página se mantiene igual.

Vía: Document

Nota del editor: A pesar de que pueda parecer lo contrario, realmente no es una gran amenaza de que Twitter ya no sea una compañía, puesto que ahora se puede apoyar de la matriz para mejorar su funcionamiento. Eso sí, aún no hay cambios tan importantes más allá del verificado.