Ex empleados de Twitter no saben nada de su indemnización

Hace algunos meses atrás las oficinas de Twitter fueron un nido de polémicas, y eso se debe a la toma de poder por parte de Elon Musk, hombre de negocios que ahora es dueño de la red social. Y tras esto se llevaron a cabo algunos despidos en masa, prometiendo indemnización monetaria a los empleados, los cuales a día de hoy no saben qué pasó con su pago.

Según lo que se comenta en la página de Bloomberg, los ex empleados del sitio web han recibido un pago correspondiente a los 60 días acordados según los derechos laborales, ya que se les obligó a dejar la empresa. Pero el pago adicional que conlleva a la liquidación aún no se ha hecho presente, y los trabajadores no saben de qué forma va a llegarles.

Regarding Twitter’s reduction in force, unfortunately there is no choice when the company is losing over $4M/day.

Everyone exited was offered 3 months of severance, which is 50% more than legally required.

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022