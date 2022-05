Al parecer EA lanzará una IP importante y un remake a inicios de 2023

Electronic Arts en la actualidad se encuentra bastante ocupada, ya que está preparando proyectos importantes como la siguiente entrada de Mass Effect, el siguiente Dragon Age, la secuela de Jedi Fallen Order y la recreación de Dead Space. Sin embargo, se informa que hay más productos que tiene en desarrollo, algunos de ellos aún no se han revelado.

Según la información proporcionada por Gematsu, se lanzará una “IP importante” y un “remake” a principios de 2023 junto con un título de EA Partners, uno de EA Sports y EA Sports PGA Tour. Esto lo mencionó la compañía en su presentación de resultados financieros para el año fiscal que finalizó el 31 de marzo de 2022 con buenos números.

Con esto se podría pensar de inmediato que Dead Space es el remake del que están hablando, coincidiendo a la vez como uno de los juegos que van a aparecer en algún momento de 2023. No obstante, esto no es así, puesto que en el calendario no se menciona el lanzamiento, tratándose entonces de un título que no se ha revelado hasta el momento.

En noticias relacionadas a la franquicia de Electronic Arts. Un fanático de la saga Mass Effect encontró un mensaje bastante sospechoso, uno que podría indicar el regreso del Comandante Shepard en la cuarta entrega canónica. Si quieres conocer más al respecto, te invitamos a dar click en el siguiente enlace, seguro la nota podría ser de tu total interés.

Habrá que esperar para que EA revele más información de su alineación de juegos.

Vía: Gematsu