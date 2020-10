Age of Empires III: DE, Katana Zero y más juegos llegarán a Xbox Game Pass

Otra semana ya está aquí, así que es momento de conocer qué ofertas nos ofrecerá Xbox Game Pass en consola, PC y Android para los próximos días. Con la inminente llegada del Series X|S en un mes, no contamos con una gran lista de títulos firts party, pero esto no quiere decir que no hay calidad, todo lo contrario.

15 de octubre:

–Age Of Empires 3 Definitive Edition (PC)

–Heave Ho (PC)

–Katana Zero (Consola, PC, Android)

–Tales Of Vesperia Definitive Edition(Consola, PC)

–The Swords of Ditto (PC)

21 de octubre:

–ScourgeBringer (Consola)

22 de octubre:

–Cricket 19 (Consola)

–Supraland (Consola)

Sin duda alguna, el lanzamiento más importante es Age of Empires III: Definitive Edition, del cual pueden checar nuestro previo aquí. De igual forma, títulos como Katana Zero y Tales Of Vesperia DE serán una gran inclusión para muchas personas. En temas relacionados, Phil Spencer revela sus planes para llevar Xbox Game Pass a iOS en 2021.

Vía: Xbox