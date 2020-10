Por fin puedes desinstalar partes de CoD: Modern Warfare en PC

Actualmente Call of Duty: Modern Warfare sobrepasa los 200 GB en PC, un espacio sumumente alto y que puede limitar las opciones de juego para muchas personas. Afortunadamente, los desarrolladores del título están conscientes de esto y han implementado una gran solución, debido a que ya es posible desinstalar partes del juego, de esta forma reduciendo el espacio que ocupa esta experiencia en PC.

Cabe señalar que esta opción ya está disponible en consolas, así que solo era cuestión de tiempo para que los usuarios de PC disfrutaran de esta comodidad. Gracias al parche 1.28, el cual ya está disponible, ya puedes elegir si deseas conservar la campaña en tu disco duro, solo enfocarte en el multiplayer, o desinstalar ciertas opciones, así lo asegura Paul Haile, el director de producción en Modern Warfare.

tomorrows update will have mode specific uninstall options for PC MW owners.

— Paul Haile (@Tyrael) October 12, 2020