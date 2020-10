Uno de los elementos más criticados de la industria son las loot boxes. Estas “cajas de botín” empezaron a volverse sumamente populares entre los desarrolladores y odiadas entre los jugadores. Recientemente, muchos juegos han optado por alternativas similares, mientras que otros las han descartado por completo. Call of Duty: Modern Warfare fue uno de estos títulos, pero parece que la cosa podría cambiar para la nueva entrega de este año.

Por si no lo sabes, la Beta de Call of Duty: Black Ops Cold War arrancó la semana pasada en PlayStation 4, y fue aquí donde los jugadores hallaron referencias hacia cosas como “Reserves”, “Purchase Crate” y “Crate Bundle“, en otras palabras, loot boxes. En el caso de las Reserves, éstas fueron añadidas al multijugador de Black Ops 4 en 2018 y permitían desbloquear aleatoriamente objetos cosméticos.

On the #BlackOpsColdWarBeta , Reserves,Purchase Crate and many other options were found if you use a Keyboard and Mouse to check out the message of the day. pic.twitter.com/hkMEWyba4G

— James (@NoobOfVerdansk) October 8, 2020