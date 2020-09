Los zombis están de regreso en CoD: BOCW y aquí está su tráiler de revelación

Uno de los modos más amados de Call of Duty está de regreso gracias a Black Ops Cold War. El día de hoy Treyarch nos compartió el primer vistazo a Die Maschine, como se le conoce al modo zombi en el juego que saldrá a la venta el próximo mes de noviembre.

Die Maschinese se desarrolla en los años 80’s y tendrá su propia historia protagonizada por nuevos personajes, aunque también veremos de regreso a Grigori Weaver, un viejo conocido de la serie. De igual forma, el estudio ha recalcado la importancia que tendrá el multijugador en esta versión del modo zombi.

Por último, se ha mencionado que Die Maschinese tendrá su propio sistema de progresión. De igual forma, cada arma tendrá un nivel de rareza que te podrá dar una gran ventaja en una partida. Se puede notar una pasión parte de Treyarch, así como el deseo de honrar el legado de este modo.

Call of Duty: Black Ops Cold War llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y PC el próximo 13 de noviembre. En temas relacionados, la Call of Duty League 2021 prohibirá el uso de mouse y teclado.

Vía: Call of Duty