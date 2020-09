Call of Duty League 2021 prohibirá el uso de mouse y teclado

Ya comenzó oficialmente la Call of Duty League 2021, y con ella se vienen cambios importantes que sin duda alguna molestarán a varios de sus participantes. Sus organizadores todavía no han revelado el calendario oficial del evento, sin embargo, ya anunciaron una de las nuevas y controversiales reglas.

A partir de esta nueva temporada, la Call of Duty League se jugará oficialmente en PC, pero los participantes aún así no podrán utilizar un ratón y teclado. Es bien sabido que el uso de estos periféricos en los shooters da una mayor ventaja a quienes juegan con control, y por esa misma razón solo se podrá participar utilizando un mando, ya sea de Xbox o PlayStation.

Por último, pero no menos importante, se anunció que no habría streams dedicados a la Call of Duty League 2021, puesto que habrá nuevos programas para las partidas que también mostrarán los highlights de cada una de ellas.

En temas relacionados, ya tenemos los primeros detalles del multijugador de Call of Duty: Black Ops Cold War y acá los puedes conocer todos.

Fuente: Call of Duty