Aquí los primeros detalles oficiales del multiplayer de CoD: Black Ops Cold War

Lo prometido es deuda. Hace un par de semanas Activision reveló oficialmente Call of Duty: Black Ops Cold War, y el día de hoy tuvimos el primer vistazo al modo multiplayer. Aunque uno podría a pensar que este aspecto será similar a entregas pasadas, Treyarch ha modificado la formula lo bastante para asegurar una experiencia que logrará cautivar a todos los fans de la serie.

El día de ayer tuvimos la oportunidad de ver un pequeño adelanto de todo lo que nos espera en el modo multiplayer de Call of Duty: Black Ops Cold War de la mano de Yale Miller, uno de los principales desarrolladores en este aspecto. A continuación te diremos todo lo que necesitas saber sobre los diferentes mapas, armas, cambios y modos de juego.

El primero de estos modos de juego es VIP Operations, el cual está basado en posibles misiones de la Guerra Fría. Este destaca gracias a que un jugador por equipo tendrá el rol de VIP, el cual contará con su propio armamento y tendrá que ser defendido mientras trata de cumplir ciertos objetivos en el mapa.

Ahora, si prefieres el caos de la guerra, entonces el modo Combined Arms es para ti. Aquí, 24 jugadores se enfrentarán en mapas bastante grandes. De igual forma, tendrás a tu disponibilidad cinco vehículos diferentes, y estos tendrán un gran peso durante las partidas. Es importante mencionar que en Combined Arms tendrás tres tipos de modos, cada uno ofreciendo una experiencia a gran escala única.

Sin embargo, si Combined Arms no es suficiente para ti, entonces necesitas probar Fireteam, en donde 40 jugadores, divididos en 10 equipos de cuatro personas, se enfrentarán en los mapas más grandes del juego. Los dos factores más importantes a considerar aquí son la locación en dónde revives, ya que tienes diferentes opciones, y un sistema de loot en donde encontrarás diferentes armas.

Ahora uno de los factores más importantes en cualquier juego de Call of Duty son los mapas. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de ver dos lugares en específico: Armada y Crossroads. El primero de estos es un barco, por lo que ciertos vehículos tendrá una mayor importancia sobre otros. El segundo es un espacio más abierto en un bosque nevado. Uno de los factores que dejó en claro Miller, fue que los mapas están basados en eventos reales que sucedieron durante la Guerra Fría, aunque con ciertas libertades creativas.

Uno de los mayores cambios que introduce Cold War se encuentra la personalización y progresión de las armas. A diferencia de entregas pasadas, en donde tenías que sacrificar alguna habilidad para mejorar los equipos, o viceversa, en esta ocasión siempre tendrás a tu disponibilidad dos armas, tres espacios para equipo y hasta seis perks pasivas. De igual forma, tendrás la oportunidad de usar una serie de Wildcards para aumentar el espacio disponible de estas.

A continuación te dejamos con una pequeña de imágenes de este modo:

Call of Duty: Black Ops Cold War contará con cross-play y cross-gen, de esta forma todos los jugadores podrán disfrutar del multiplayer en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y PC. De igual forma, se ha confirmado que el FPS tendrá contenido gratuito post lanzamiento, así como un Battle Pass. Call of Duty: Black Ops Cold War llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo 13 de noviembre, con un lanzamiento para PS5 y Xbox Series X en una fecha posterior.

Vía: Activision