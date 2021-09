Actor de Spider-Man 2 dice que el juego es “inmenso”

El primer Marvel’s Spider-Man es un juego espectacular, de eso no hay duda alguna. Sin embargo, una de las principales quejas tiene que ver con su duración, aunque parece que su secuela podría corregir eso. De acuerdo con uno de sus actores de voz, Marvel’s Spider-Man 2 será un título “inmenso”.

Tony Todd, quien presta su voz a Venom en esta próxima exclusiva de PlayStation 5, mencionó que “el juego es inmenso”, y por esa razón será hasta 2023 cuando finalmente lo vayamos a tener entre nuestras manos.

2 months or so. Game is massive. That’s why it won’t come out till. 2023

