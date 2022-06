Actor de Leon habla acerca de regresar para Resident Evil 4 Remake

Desde que en el pasado jueves se anunció el remake de Resident Evil 4, muchos fans han estado entusiasmados con la noticia de ver a este icónico videojuego ser reimaginado por Capcom. Incluso ya se mencionó en qué modelo se basaron para Ashley, a esto se unieron para preguntar a un actor de Leon para saber si le dará voz una vez más al agente.

Concretamente, se acercaron con Matthew Mercer, quién en su día le dio voz al personaje en la sexta entrega de la saga, una que día de hoy sigue siendo no muy bien respetada por propios y extraños. Este confirmó mediante su twitter que él no será el encargado de darle vida, dejando claro que espera ver de quién se trata y que enorgullezca a todos los fans.

Sadly not I, but whomever is carrying the torch, make us all proud. 🙂 https://t.co/bbuZDfo5GX

— Matthew Mercer (@matthewmercer) June 2, 2022