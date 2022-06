Hace un par de días, tiendas como GameStop comenzaron a cancelar preventas de Prince of Persia: The Sands of Time Remake, lo cual comenzó un rumor sobre la posible cancelación de este proyecto. Afortunadamente, Ubisoft ha aclarado esta situación, aunque tampoco han ofrecido buenas noticias para todos aquellos que esperan con ansias este proyecto.

En un comunicado compartido para IGN, Ubisoft mencionó que Prince of Persia: The Sands of Time Remake sigue en desarrollo. Sin embargo, el juego ya no estará disponible durante el año fiscal de 2023, y se ha retrasado de forma indefinida. Junto a esto, Ubisoft Montreal ahora está a cargo de este trabajo. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“El desarrollo de Prince of Persia: The Sands of Time Remake ahora será liderado por Ubisoft Montreal. Estamos orgullosos del trabajo logrado por Ubisoft Pune y Ubisoft Mumbai, y Ubisoft Montreal se beneficiará de sus aprendizajes mientras el nuevo equipo continúa trabajando para entregar un gran remake. Como consecuencia, ya no estamos apuntando a un lanzamiento en el año fiscal 2023 y el juego ha sido eliminado de listas. Si los jugadores desean cancelar sus pre órdenes están invitados a contactar a su vendedor. Serán actualizados acerca del proyecto mientras el desarrollo continúa hacia adelante”.

Recordemos que Prince of Persia: The Sands of Time Remake originalmente iba a llegar al mercado en 2021. Sin embargo, después de complicaciones con el desarrollo, Ubisoft Pune abandonó el proyecto, y la división de Mumbai tuvo las riendas, prometiendo un lanzamiento en el año fiscal de 2023. Ahora es el turno de ver si el equipo de Montreal puede hacer lo que dos estudios fueron incapaces.

En temas relacionados, Ubisoft no tendrá un evento para este verano. De igual forma, la compañía habla sobre Beyond Good & Evil 2.

Nota del Editor:

No puedo creer que Prince of Persia: The Sands of Time Remake siga sin salir. Aunque la revelación original dejaba a desear en su apartado visual, este no se veía como un proyecto bastante complicado. Sin embargo, parece que esta es la piedra en el zapato de Ubisoft, una que sigue sin quitarse.

