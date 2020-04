27.7 millones de personas asistieron al concierto de Travis Scott en Fortnite

Epic Games y Fortnite han vuelto a elevar la barra de calidad que ellos mismo han establecido en el pasado. Este fin de semana se llevaron a cabo una serie de conciertos de Travis Scott dentro de este battle royale, y la compañía ha revelado un impresionante número de espectadores que, sin duda, ha marcado un antes y un después en este tipo de eventos.

La cuenta oficial de Fortnite en Twitter ha revelado que más de 27.7 millones de usuarios únicos asistieron al concierto virtual de Travis Scott 45.8 millones de veces durante las cinco presentaciones que se llevaron a cabo la semana pasada. Este fue el mensaje que compartieron:

Thank you to everyone who attended and created content around the Travis Scott event!

Over 27.7 million unique players in-game participated live 45.8 million times across the five events to create a truly Astronomical experience. ?? pic.twitter.com/LSH0pLmGOS

— Fortnite (@FortniteGame) April 27, 2020