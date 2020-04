La X-Force ha llegado a Fortnite

Los usuarios de Fortnite ya pueden jugar como tres diferentes personajes de la X-Force gracias a los skins de Cable, Psylocke y Domino. Epic Games lanzó este paquete de atuendos esta semana, y si decides comprar los tres juntos se te hará un generoso descuento a comparación de si los compras individualmente.

Hace tiempo se filtraron estos atuendos, así que si has estado al pendiente sobre los rumores y filtraciones, no debería sorprenderte mucho su adición. Tal y como te lo mencionaba anteriormente, cada skin tiene un costo de 1,500 Pavos, pero podrás comprar los tres juntos por 3 mil pavos.

Powered by a shrouded past, a twisted future, and a whole lot of luck.

We’ve called in Psylocke, Cable, and Domino to show you how it’s done ? Get the X-Force Bundle in-game now! pic.twitter.com/H4ClXlkYY8

— Fortnite (@FortniteGame) April 17, 2020