007: No Time to Die se ha vuelto a retrasar

Una de las primeras películas de Hollywood que anunciaron su retraso justo al inicio de la pandemia de COVID-19 el año pasado, fue 007: No Time to Die. La siguiente cinta de James Bond ha postergado su estreno por más de un año, y parece que en 2021 las cosas no serán diferentes, ya que la cinta se ha vuelto a retrasar.

Aunque todo apuntaba a un estreno el próximo 2 de abril, se ha revelado que No Time to Die ahora se estrenará hasta el 8 de octubre de 2021. De igual forma, este movimiento seguramente provocará que otras películas planeadas para el verano de este año, reconsideren su fecha de lanzamiento.

La industria del cine sigue encontrado formas de sobrevivir a la pandemia. Por un lado, estudios como Warner Bros. han optado por un estreno simultáneo en cines y en servicios de streaming. Mientras que otras, como Sony, siguen retrasando sus estrenos esperando a que las salas vuelvan a abrir, y así evitar un fracaso como el de Tenet.

Vía: The Hollywood Reporter