Aunque las criptomonedas han abierto un nuevo espacio para la economía, también han demostrado ser un riesgo de ser solo estafas para las personas. Esto es algo que una vez más ha quedado demostrado. En esta ocasión, Paul “Ice Poseidon” Denino, un streamer de YouTube, engañó a sus fans para así obtener $500 mil dólares, dinero que no tiene la intención de regresar.

Recientemente, Coffeezilla, un YouTuber que investiga estafas, publicó un video en donde señala que Ice Poseidon engañó a su fan de invertir en el sitio de CxCoin, una plataforma que fundó el streamer para que los creadores de contenido obtengan donaciones en criptomonedas. Sin embargo, el streamer tomó el dinero, $500 mil dólares, solo para devaluar el valor de esta moneda a $0.000000002283 dólares, eliminando así por completo la inversión de todas las personas que confiaron en él.

En una plática con Coffeezilla, Denino mencionó que no tiene la intención de regresar el dinero, aunque esto está dentro de sus posibilidades, ya que está “cuidando” de sí mismo, y la gente no debería “emocionarse por ello”. Esto fue lo que comentó:

“Parte de la responsabilidad también recae en [los fanáticos] por poner demasiada emoción en esto. Nadie merece [ser estafado]. A veces hay que cuidarse uno mismo”.

Aunque en las últimas horas tuvo un cambio de corazón, y mencionó que tiene la intención de regresar $155 mil dólares, Coffeezilla descubrió que Ice Poseidon solo devolvió $47 mil, conservando así mucho más, con lo cual se compró un Tesla. Esperemos que esta sea la última vez que la gente confía en alguien como él.

En temas relacionados, Logan Paul fue estafado por $3.5 millones de dólares en cartas falsas de Pokémon. De igual forma, YouTube Original ha cerrado sus puertas.

Nota del Editor:

Que esta sea una lección, no solo para no confiar en el mercado de las criptomonedas, sino en los YouTubers. En el pasado hemos visto personas a las que claramente no le importan sus fans, pero esto ha llegado a un nuevo nivel que no creía posible.

Vía: The Gamer