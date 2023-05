YouTube prueba bloqueos por uso de ad blocker

YouTube está llevando a cabo un experimento en el que solicita a algunos usuarios desactivar sus bloqueadores de anuncios o pagar una suscripción premium, de lo contrario, no se les permitirá ver videos.

Según lo señalado por un usuario de Reddit esta semana, YouTube mostrará un aviso emergente a algunos usuarios que indica que “no se permiten bloqueadores de anuncios”. El mensaje añade: “Parece que estás utilizando un bloqueador de anuncios. Los anuncios permiten que YouTube permanezca gratuito para miles de millones de usuarios en todo el mundo”.

Al recibir esta notificación, los usuarios tendrán dos opciones: desactivar su bloqueador de anuncios para permitir los anuncios de YouTube o considerar suscribirse a YouTube Premium para eliminar todos los anuncios.

Según se explica en el aviso emergente, “puedes disfrutar de YouTube sin anuncios con YouTube Premium, y los creadores seguirán recibiendo ingresos de tu suscripción”.

Un portavoz de YouTube ha confirmado este experimento y ha afirmado que la compañía insta a los espectadores a probar YouTube Premium o permitir anuncios en la plataforma.

“Nuestro experimento a nivel mundial insta a los espectadores con bloqueadores de anuncios habilitados a permitir anuncios en YouTube o probar YouTube Premium“, dijo el portavoz a BleepingComputer. “La detección de bloqueadores de anuncios no es algo nuevo, y otros editores también suelen pedir a los espectadores que desactiven los bloqueadores de anuncios”.

Actualmente se desconoce en cuántas regiones está mostrando YouTube estas advertencias, o si la compañía planea impedir el acceso a la plataforma a aquellos que usen bloqueadores de anuncios.

Esto ocurre después de que los servicios de YouTube Music y Premium superaran los 80 millones de suscriptores en noviembre de 2022, sumando más de 30 millones en poco más de un año, según un informe de Variety.

Dirigir a los usuarios hacia YouTube Premium sin duda ayudará a mantener esta acelerada tasa de crecimiento de membresías.

El hecho de que los anuncios sean cada vez más largos en los últimos años y algunos sean imposibles de omitir también probablemente empujará a algunos espectadores a suscribirse para tener una experiencia sin anuncios a través de YouTube Premium en plataformas donde no es posible bloquear los anuncios o modificar el dispositivo (por ejemplo, iOS y algunos sistemas operativos de TV).

Como dijo un usuario de Reddit: “No sería tan malo si no hubiera anuncios ininterrumpibles de 2 minutos, y múltiples anuncios antes del video, anuncios que interrumpen el video, ¡lo que hace que los videos sean inútiles!”.

Vía: Bleeping Computer

Nota del editor: Odio los anuncios de YouTube, en especial cuando son largos y no tienen botón para saltarlos, pero eso no me orilla a pagar una suscripción premium, creo que la respuesta a este dilema debe ser otra, siento que los bumpers, que son anuncios de 5 segundos que no se pueden saltar, fuerzan a las marcas a transmitir el mensaje de manera concisa y efectiva. Creo que una de las peores ideas que han tenido en Google es meter canciones DENTRO DE VIDEOS DE CANCIONES. Este tipo de decisiones me llevan a abandonar la plataforma más que a querer pagar una suscripción Premium.