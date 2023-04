YouTube cumple 18 años y estos son los videos más vistos

Fue en febrero de 2005 cuando esta red social apareció y cambió el mundo por completo. Han pasado 18 años y, sí, levanta la quijada de la mesa. YouTube cumple 18 años y para celebrarlo, enlistamos los videos más vistos desde 2005 hasta el presente año, 2023.

Jawed Karim fue la persona que subió el primer video a la plataforma y uno de los fundadores de YouTube, que fue vendido a Google por 1650 millones de dólares pero sin más, demos comienzo a este viaje por el tiempo.

2022 – Karol G – Provenza

2021 – Lut Gaye – Bushan Kumar, Tanishk Bagchi, Manoj Munstashir y Jubin Nautiyal

2020 – Future – Life is Good ft. Drake

2019 – Daddy Yankee & Snot – Con Calma

2018 – Bath Song – CoComelon Nursery Rhymes & Kids Songs

2017 – Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee

2016 – Baby Shark Dance – PINKFONG Songs for Children

2015 – Wiz Khalifa – See You Again ft. Charlie Puth

2014 – Perro araña mutante

2013 – The Fox (What does the fox say?)

2012 – PSY – Gangnam Style

2011 – Rebecca Black – Friday

2010 – Canción del Intruso

2009 – David después del dentista

2008 – Miley Cyrus – 7 Things

2007 – My Chemical Romance – Teenagers

2006 – Evolución del baile

2005 – Yo en el zoológico

Aún quedan muchos meses para saber qué video fue el más visto durante 2023, pero podemos notar como los últimos años, los temas musicales son los que han tomado el trono con regularidad, esto refleja cómo se ha transformado YouTube durante todos estos años. ¿Quién hubiera pensado que MTV dejaría de ser la principal plataforma de videos musicales?

Vía: YouTube