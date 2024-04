YouTube prohíbe a los bloqueadores de anuncios

No es un secreto que la publicidad es un elemento necesario para que plataformas como YouTube logren sobrevivir. Sin embargo, la cantidad y la frecuencia de anuncios no es del agrado de muchos usuarios. De esta forma, software enfocado en bloquear este contenido se ha vuelto muy popular, aunque esto podría cambiar, puesto que Google ha implementado una serie de cambios para evitar que este tipo de programas funcionen en YouTube.

Por medio de un nuevo comunicado, Google ha revelado que han realizado una serie de cambios a la API de YouTube, la cual ocasiona que los usuarios que utilicen bloqueadores de anuncios experimenten problemas de almacenamiento en búfer. De igual forma, ciertos videos serán bloqueados por completo al momento de detectar este tipo de software.

YouTube ha indicado que los bloqueadores de anuncios violan sus términos e impide a los creadores monetizar su contenido, por lo que ha puesto en marcha medidas que limitan su uso. Esto no es algo nuevo. Desde hace años, Google ha intentado combatir este software, y parece que por fin han encontrado una forma efectiva de evitar que alguien se salte la publicidad.

Afortunadamente, Google ha indicado que no bloqueará a todas las apps de terceros, solo las que no respeten los términos de servicio de la API de YouTube para saltarse los anuncios. Recordemos que esto no solo afecta a la compañía, sino que sin la publicidad, los creadores de contenido reciben una paga menor.

Ahora, si deseas evitar por completo los anuncios, Google ofrece la opción de contratar YouTube Premium, un servicio de suscripción que no solo elimina los anuncios, sino que también te permite ver videos fuera de la aplicación, y nos da acceso a YouTube Music. Sin embargo, no hay un gran incentivo para obtener este servicio, más allá de no ver más publicidad.

Te recordamos que las medidas en contra de los bloqueadores de anuncios en YouTube ya están en marcha. En temas relacionados, YouTube Premium en México sube de precio. De igual forma, TikTok busca parecerse más a esta plataforma.

Nota del Autor:

Usé YouTube Premium por un mes, y no ver anuncios en los videojuegos fue algo sumamente especial. Sin embargo, el precio de la suscripción no es equivalente. No use YouTube Music, y el ver vídeos fuera de la aplicación es algo que apenas y toque. Si hubiera una opción para no ver anuncios y pagar menos, entonces es muy probable que este servicio sea más popular.

Vía: Google