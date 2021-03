YouTube está considerando remover el contador de dislikes en los videos

Todos conocemos de algún caso en donde miles de usuarios se ponen de acuerdo para inundar de dislikes a ciertos videos y canales en específico. Esta medida puede ser bastante desalentadora para muchos creadores de contenido, y para prevenirla, YouTube está buscando remover el contador de dislikes.

A través de Twitter, la plataforma de videos anunció que, al menos por ahora, esta es una medida experimental que están considerando. Algunos usuarios incluso ya tienen el contador de dislikes activo, pero tranquilo, que por el momento no es algo permanente.

👍👎 In response to creator feedback around well-being and targeted dislike campaigns, we’re testing a few new designs that don’t show the public dislike count. If you’re part of this small experiment, you might spot one of these designs in the coming weeks (example below!). pic.twitter.com/aemrIcnrbx

— YouTube (@YouTube) March 30, 2021