Ratchet & Clank: el parche de 60FPS para PS5 ya está disponible

El día de ayer por la mañana, Insomniac Games anunció que estarían lanzando un nuevo parche para Ratchet & Clank (2016) que permitiría al juego correr a 60 cuadros por segundo en PlayStation 5. Este parche no debía lanzarse hasta abril, pero sorpresivamente, ya lo puedes descargar en estos instantes.

Si tienes un PS5 y una copia de Ratchet & Clank, el nuevo parche ya está disponible para su descarga y la buena noticia es que pesa tan solo 87.17MB, así que, dependiendo de tu conexión a internet, podrías tenerlo listo tan pronto como en un minuto.

Recuerda que como parte de la promoción Play At Home, Ratchet & Clank se puede descargar gratuitamente desde la PlayStation Store, y no, no es necesario tener una suscripción de PlayStation Plus activa.

Fuente: PSN Store