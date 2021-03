Ratchet & Clank (2016) correrá a 60fps en PS5 gracias a una nueva actualización

Como parte de la campaña Play At Home, actualmente puedes conseguir una copia de Ratchet & Clank (2016), completamente gratis para tu PS4. Gracias a la retrocompatibilidad, puedes disfrutar de este título en PS5, aunque sin algún tipo de beneficio sustancial. Afortunadamente, esto cambiará el próximo mes.

De manera inesperada, Insomniac Games ha revelado que en algún punto de abril de 2021, el juego de 2016 recibirá una actualización que le permitirá correr a 60fps en PlayStation 5. Por el momento se desconoce exactamente cuándo estará disponible esta actualización. Es importante mencionar que si en estos momentos decides disfrutar de este título en la nueva consola de Sony, solo tendrás acceso a mejores tiempos de carga.

Ratchet & Clank (2016) will be playable in 60 FPS on PS5 after a new update in April! As part of the Play at Home campaign, download the game for free now through 3/31. #RatchetPS4https://t.co/Iw6CMNByFU pic.twitter.com/VEFiW3IMWK

— Insomniac Games (@insomniacgames) March 29, 2021