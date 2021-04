Yoko Taro celebra el lanzamiento de NieR Replicant ver.1.22 con este mensaje

El día ha llegado. Más de 10 años después de su lanzamiento original, NieR Replicant ver.1.22474487139… ya está disponible. Ya sea que estés esperando tu copia física de Amazon, o te encuentres descargando el título en su formato digital, hoy es un gran día para los fans de esta serie. De esta forma, Yoko Taro, creador de la franquicia, ha compartido un mensaje de agradecimiento para todo el público.

Recientemente, Square Enix compartió un mensaje por parte de Yoko Taro, así como de Yosuke Saito, productor de este título. Estos comentarios le agradecen a los fans por su pasión, y nos dan una mirada interesante a las mentes detrás de esta serie.

Esto fue lo que comentó Yoko Taro:

“Este juego es una ‘actualización de la versión’ de un título lanzado hace 10 años con el nombre de ‘NIER’. Así es, no es un remake ni un remaster, es una “actualización de versión”.

Al principio solo tenía la intención de que fuera una remasterización, ya sabes. Con algunas resoluciones mejoradas y eso … Pero una vez que comencé a decir que me gustaría modificar un poco los modelos, o que quería arreglar los fondos, etc., pronto vimos muchas correcciones y mejoras.

Y otra cosa. En los últimos años, cuando he estado cerca de Square Enix, siempre desprenden este aura palpable de entusiasmo como diciendo ‘¡Mira! NieR: Automata (lo que hice antes) funcionó bien, así que NieR Replicant también se venderá ahora’. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para decirle a Square Enix que analice detenidamente la realidad. Solo los nombres son similares y el contenido de los dos juegos es completamente diferente, por lo que realmente no se venderá tan bien ahora, ¿verdad, muchachos?

Quiero decir, vamos, ¡lo logré! Las ventas de Automata fueron una casualidad, y todas mis otras cosas apenas han vendido nada digno de mención. Si realmente sigue adelante y fabrica todos estos discos y luego los almacena en una gran pila en un almacén en algún lugar, lo único que podemos hacer con eso será tener un buen juego de frisbee. Aunque, quiero decir … eso suena divertido y todo …”