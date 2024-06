Yatch Club Games anuncia nuevo Shovel Knight

El día de hoy Yatch Club Games ha llevado a cabo una nueva presentación en la que nos dan a conocer algunos de sus novedades para los años venideros, y es que no se ha sabido mucho de la empresa desarrolladora desde hace dos años que presentaron su siguiente gran título, Mina The Hollower. Sin embargo, esta ausencia ha valido la pena para los fans, dado que aseguraron no solo estar trabajando en ese proyecto, sino también en algo que enamorará totalmente a los fanáticos del mundo indie.

Mediante su evento comunicaron que están creando un nuevo título de la querida franquicia de Shovel Knight, la cual estuvo en desarrollo por muchos años, dado que en 2014 se lanzó el juego base, pero con el tiempo se fue actualizando hasta tener cuatro campañas en el denominado Treasure Trove. Lo mejor, es que la empresa declaró que el próximo título no será una simple secuela, sino un salto significativo para la franquicia que pueden esperar los seguidores.

Acá parte de lo mencionado:

Se está desarrollando el nuevo juego principal Shovel Knight. No es sólo otra secuela. Es una nueva y audaz aventura que lanzará a Shovel Knight a una dimensión de juego completamente nueva. Pistas sutiles para el nuevo título se encuentran dispersas en los títulos actuales de Shovel Knight.

Dentro del mensaje mencionan que hay pistas sutiles de lo que será este juego en entregas pasadas de la saga, las más actuales, por lo que los usuarios podrán buscar en los spinoffs como DIG y Pocket Dungeon para satisfacer esta incógnita que ahora no saldrá de sus mentes. A eso se agrega que el equipo estará agregando contenido adicional para estos títulos, otra razón para revisitarlos en los próximos días.

Por ahora, la fecha del próximo Shovel Knight no se sabe y tampoco las plataformas se confirmaron.

Vía: Twitter

Nota del autor: Está muy bien que se haya anunciado un juego nuevo del caballero, pero por favor ya digan más de Mina The Hollower, es el que más importante en estos momentos.