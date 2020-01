Yamcha por fin ha demostrado su poder en batalla gracias a DBS

Aquellos que han visto el original anime de Dragon Ball recordarán que Yamcha no comenzó como un personaje que es usado sólo es escenas cómicas. La primera vez que vimos a este personaje fue un antagonista para Goku y Bulma. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, Toriyama sólo involucró a Yamcha para medir el poder de los villanos, matarlo y rápidamente se convirtió en la sombra de lo que algunas vez llegó a ser. Por suerte, el manga de Dragon Ball Super le ha ofrecido una segunda oportunidad a este icónico guerrero.

En el capítulo 56 del arco actual, Galactic Patrol Prisoner, Yamcha tuvo la oportunidad de comprobar una vez más que es uno de los humanos más fuertes en la serie. Después de que Moro enviara a varios prisiones intergalácticos ha atacar la Tierra, Yamcha y Chaoz, otro personaje que ha sido olvidado, nos recordaron aquellos momentos dorados de Dragon Ball Z en donde formaban parte de los Guerreros Z.

Después de su entrenamiento con Picoro y Gohan, Yamcha derrotó con facilidad a sus contrincantes y ha ganado el respeto de la comunidad una vez más. Esperemos que esta no sea la última vez que vemos a este personaje contar con una buena participación en Dragon Ball Super.

For once I think this manga chapter proved that you can write Yamcha as more than a gag. He doesn't need to be relevant or important, just have him there helping out like old times, you have fucking Roshi but not him. Same applies to Chaoz, pretty fun stuff. pic.twitter.com/9u4ISetfq2

