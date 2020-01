DBZ: Kakarot aclara la ausencia de Launch en el anime

Akira Toriyama ha creado varios personaje entrañables a lo largo de los años. Sin embargo, algunos de estos no han tenido la suerte de Vegeta, Krilin o Androide 17, debido a que con el paso del tiempo han sido olvidados, incluso por su creador. Este el caso de Launch, quien en Dragon Ball fue un personaje bastante interesante, pero una vez que Dragon Ball Z comenzó, prácticamente nunca volvimos a verla. Al menos no hasta Dragon Ball Z: Kakarot.

Esta increíble carta de amor a la obra de Toriyama disfrazado de juego por fin aclara un par de dudas gracias a sus sidequest que son canónicas en la historia de DBZ. Una misión especial durante el juego reveló que durante los eventos de la serie, Launch perseguía constantemente a un luchador que cambia de ubicación de entrenamiento. Los fanáticos todavía están descubriendo los secretos del juego para encontrar quién es, pero Launch continúa apareciendo durante la historia del juego, para el deleite de los fanáticos.

Debido a la misión especial del juego con Launch, Gohan la conoce antes de los eventos de la saga Namek. Es aquí donde se revela que se fue en su propia aventura lejos de Goku y los demás (impulsada por la personalidad rubia salvaje), y aunque Toriyama la olvidó por completo, Kakarot lo compensó al explicar que tenía mejores cosas que hacer con su tiempo.

This game has been great so far! I'm really liking the new details they've added to the original story and the comedic moments have been great too. Poor Yamcha gets screwed over a few times in this game. The dude can't catch a break lol. #DragonBallZKakarot pic.twitter.com/HStpBWyyut

