Mira a Shaggy liberar su poder en DBZ: Kakarot

Los modders son un tipo de artistas mal interpretados. Cumplen el sueño de miles de fans al agregar a ciertos personajes en varios juegos, y pueden ser considerados fieles seguidores de la corriente artística del dadaísmo con la cantidad absurda de elementos que incluyen en sus trabajos. Ahora, Dragon Ball Z: Kakarot era un objetivo bastante obvio y cuenta con un par de mods interesantes.

El primero de estos es una la continuación de un meme del año pasado. Todos recordarán cómo los fans presionaron a los desarrolladores de Mortal Kombat 11 para incluir a Shaggy, de Scooby-Doo, y su increíble poder. Ahora, el usuario Beatz ha cumplido el sueño de muchos, ya que el integrante de Misterio a la Orden ya puede liberar el 2% de su poder y pelear contra Freezer, Cell, Majin Buu y muchos más en Dragon Ball Z: Kakarot.

Some more progress on custom model modding for #DBZKakarot pic.twitter.com/WmTXLsjiBT

— Beatz (@BeatzYT3) January 17, 2020