LEGO lanza réplica de la Estación Espacial Internacional al espacio

LEGO está de regreso con otro increíble conjunto de construcción de naves espaciales. Esta vez, se trata de una réplica de la Estación Espacial Internacional, el laboratorio en órbita encabezado por la NASA y más de doce países alrededor del mundo. Para celebrar esta nueva creación, el equipo de LEGO envió un pequeño modelo hecho de piezas LEGO a la estratósfera utilizando un globo meteorológico gigante para acercarlo lo más que se pueda al verdadero.

LEGO asegura que expertos de la NASA aprobaron el diseño final de dicha réplica, de acuerdo con un corto video anunciando este nuevo conjunto. Como suele ser la costumbre con estos sets, el mini ISS viene acompañado de varios aditamentos y detalles que simulan a los usados en el modelo original.

An out-of-this-world building experience is coming! ?⭐️ The LEGO International Space Station is available February 1st! https://t.co/DZwnyE12EN pic.twitter.com/rcNGTeqC2H

— LEGO (@LEGO_Group) January 21, 2020