Ya tenemos sinopsis oficial para el anime de Cyberpunk 2077

Por si ya lo habías olvidado, CD Projekt Red y TRIGGER se encuentran trabajando en un anime de Cyberpunk 2077 conocido oficialmente como Cyberpunk: Edgerunners. El proyecto se anunció en 2020 pero desde ese entonces no habíamos tenido nada de información al respecto. Afortunadamente, eso cambió el día de hoy con la llegada de su sinopsis oficial.

Esta sinopsis fue compartida por Netflix mediante su cuenta de Netflix Geeked en Twitter, y a continuación le puedes echar un vistazo:

CYBERPUNK: EDGERUNNERS is an animated series from @CDPROJEKTRED + @trigger_inc that follows a street kid trying to survive in a tech and body mod-obsessed city of the future. With everything to lose, he chooses to become an edgerunner, a mercenary outlaw also known as a cyberpunk pic.twitter.com/4Mgip2pJSG

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) March 22, 2022