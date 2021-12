¡Ya se filtró el tráiler de Dr. Strange 2!

Actualmente los fans del MCU están sumamente entusiasmados y emocionados por la llegada de Spider-Man: No Way Home, sin embargo, el futuro de este universo cinematográfico es sumamente brillante. Una de las películas más anticipadas de 2022 es Dr. Strange in The Multiverse of Madness, cuyo tráiler ya ha sido filtrado.

Así es, el tráiler para este largometraje ya anda circulando por internet, y aunque como tal no tiene nada que podría spoilear los acontecimientos de No Way Home, te sugerimos no verlo hasta haber disfrutado en carne propia la nueva aventura del arácnido.

Por lo visto, parece que habrá dos versiones de Dr. Strange en esta secuela y una de ellas podría ser la misma que vimos en la serie animada Marvel’s What If…?. Todo esto es mera especulación, pero ciertamente tendría sentido que la gente de Marvel ya quiera empezar a conectar todos sus proyectos en la pantalla grande y chica.

Dr. Strange in The Multiverse of Madness llega a salas de cine el 6 de mayo de 2022.

Nota del editor: Tendría sentido que Sony libere el tráiler oficial poco después de esta filtración, aunque por otra parte, tampoco querrán robarle atención a No Way Home. La firma nipona se encuentra en una posición bastante complicada.

Via: YouTube