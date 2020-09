Ya sabemos exactamente cuándo se llevarán a cabo The Game Awards 2020

Pese al COVID-19, la industria del entretenimiento ha encontrado la forma de llevar a cabo las premiaciones más importantes del año. Desde los VMA, hasta los reciente Emmy. Ahora, Geoff Keighley ha revelado que The Game Awards 2020 se llevarán a cabo el próximo 10 de diciembre, y la celebración incluirá un par de novedades interesantes.

Para comenzar, la premiación será transmitida en vivo desde diferentes estudios en Los Ángeles, Londres y Tokio sin audiencia. Este evento estará disponible en 4K UHD y se podrá stremaer por medio de 45 plataformas. De igual forma, se ha confirmado que el Game Festival, periodo de tiempo en donde se podrán probar diferentes demos de futuro juegos, regresará.

En cuanto a las novedades de la presentación, este año se incluirá un premio dedicado a la Innovación En Accesibilidad, el cual reconoce a los desarrolladores de software y/o hardware que están impulsando el medio al agregar características, tecnología y contenido para ayudar a que un público más amplio pueda jugar y disfrutar de los juegos.

Respecto a los juegos, aunque todavía no hay una lista definitiva de nominados al GOTY, Keighley señala a Fall Guys, Ghost of Tsushima, The Last of Us Part II y Animal Crossing: New Horizons como posibles candidatos al codiciado premio. De igual forma, Cyberpunk 2077 podría entrar en este aclamado grupo. Esto fue lo que comentó Keighley en una entrevista con Variety:

“Lo que más me preocupa es que, hay mucha anticipación por el programa, si no tenemos grandes juegos para anunciarle al público, entonces eso puede ser una decepción. Así que hablé con todas las compañías de juegos y me dijeron: ‘tenemos un contenido excelente para mostrarles a los fanáticos’, y están muy emocionados de mostrar eso”.

The Game Awards 2020 se llevarán a cabo el próximo 10 de diciembre.

