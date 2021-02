Ya sabemos exactamente cuándo se desarrolla Godzilla vs. Kong

Godzilla vs. Kong será la culminación del MonsterVerse por parte de Warner Brothers. Tomará la historia de Godzilla, Kong: Skull Island, y Godzilla: King of the Monsters para entregarnos una conclusión épica que promete uno de los más colosales enfrentamientos entre estas dos bestias, pero ¿cuándo se desarrolla exactamente?

De acuerdo con recientes declaraciones de Alex Garcia, productor del filme, Godzilla vs. Kong se desarrolla 40 años después de los acontecimientos de Kong: Skull Island y cuatro años después de Godzilla: King of the Monsters.

“La película empieza en Skull Island, que ya cambió bastante después de 40 años que la vimos. Cuando inicia la película, estamos presenciado el principio de un evento masivo, una misión enorme que se está llevando a cabo para contener esta amenaza global.”

Godzilla vs. Kong se estrenará el próximo 25 de marzo en cines selectos y HBO Max.

Fuente: ComicBook