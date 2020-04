Dark Souls 3 es un juego diseñado con un control tradicional en mente. Sin embargo, esto nunca ha detenido, y parece que nunca detendrá, a la comunidad de jugadores de experimenta uno de los juegos más difíciles de la generación actual con controles poco ortodoxos, como el ring y leg strap de Ring Fit Adventure.

Super Louis 64, un youtuber enfocado en modificar controles y realizar varios retos bastante innovadores, ha hecho realidad el sueño de muchos. Gracias a sus modificación, Dark Souls 3 ya no sólo es uno de los juegos más cansados mentalmente, sino que ahora necesitas levantarte del sillón, y hacer un par de sentadillas para vencer a The Soul of Cinder.

El personaje principal no puede moverse ni esquivar a menos que esté trotando en su lugar gracias al leg strap. Los ataques se controlan apretando el Ring-con. Cada vez que quiere sanar, tiene que realizar una sentadilla. A decir verdad, ya se habían tardado en realizar este tipo de retos. En el pasado hemos visto a gente usar guitarras de Guitar Hero y un pad de baile de DDR para terminar un juego Dark Souls, este es sólo el curso natural en la vida de un periférico.

Vía: Super Louis 64