Rumor: Deep Down ya estaba casi terminado antes de ser pospuesto

No podemos creer que siete años después de su revelación original, Deep Down siga dando de qué hablar. No hemos visto prácticamente nada sobre este título de PlayStation 4 desde que lo anunciaron, y a pesar de que Capcom no se ha rendido con él, podemos decir con seguridad que lo que se nos mostró hace siete años seguramente ya no coincidirá con la versión final, si es que alguna vez ve la luz del día.

De acuerdo con nueva información, Deep Down ya estaba en sus últimas fases de desarrollo antes de ser pospuesto indefinidamente. Por medio de un reporte de VGC, el jefe editorial del portal, Andy Robinson, revela que sus fuentes le dijeron que el título ya estaba casi listo para debutar antes de ser pospuesto indefinidamente:

“En 2013 la compañía anunció el dungeon crawler Deep Down, sin embargo, algunas fuentes recientemente le indicaron a VGC que el título fue pospuesto a pesar de ya estar casi terminado.”

Hay especulación de que el concepto detrás de este juego será implementado en un proyecto totalmente nuevo, pero habrá que esperar para ver si Capcom dice algo al respecto, o si Deep Down se quedará en el limbo del desarrollo por toda la eternidad.

Fuente: VGC