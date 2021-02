Ya jugamos Subnautica: Below Zero, y aquí te decimos qué nos parece

Los juegos de supervivencia no son mi estilo, especialmente cuando involucran al océano. Intenté jugar Subnatica hace tiempo y, similar a mi experiencia con The Aquatic Adventure of the Last Human, mi fobia a las profundidades del mar me alejaron del trabajo Unknown Worlds. De esta forma, estaba algo escéptico de probar Below Zero, la secuela que ha estado en early acces en PC desde enero de 2020. Afortunadamente, puedo decir que en esta ocasión mi aventura subacuática fue más placentera.

Explorando nuevos terrenos

A diferencia del original Subnautica, el cual empieza de una forma estresante y hostil, Below Zero nos posiciona en un mundo algo más amigable. Este es uno de los mayores cambios presentes en el juego, al menos en las primeras horas. En lugar de tener que preocuparte de reparar una pequeña base, además de estar al tanto de tu oxígeno, salud y comida, la secuela se enfoca más en presentarte un nuevo e interesante planeta, algo que no se limita solamente al océano.

Así es, Below Zero por fin nos deja explorar la superficie. Aunque, de acuerdo con los desarrolladores, la experiencia es 80% mar y 20% tierra, este es un gran cambio que es bien recibido. No solo tienes la oportunidad de encontrar nuevas criaturas, tanto amigables como hostiles, y diferentes recursos en este nuevo ambiente, también tienes que preocuparte por tu temperatura corporal. De esta forma, este nuevo territorio sigue incorporando las mecánicas básicas, pero orientadas a un terreno diferente.

Aún pasarás gran parte de tu tiempo explorando el océano, y la mayoría de los ítems que puedes construir están enfocados a esto, pero es una alteración agradable que expande tus tareas y te ofrecerá un cambio que no solo se limita al aspecto visual.

Junto a esto, una de las mayores características de Below Zero es su historia. Aunque esta continúa siendo minimalista y cada punto importante es dictado por tu ritmo, la secuela cuenta con una narrativa más complicada y entretenida. Junto a esto, nuestra protagonista tiene mucho que decir, lo cual siempre se agradece después de pasar horas y horas sumergido acompañado solo por el sonido de peces alienígenas.

La experiencia en Below Zero tiene la misma base del original Subnautica, es decir, la exploración. Eres libre de ir y hacer todo lo que desees, casi no hay límites. Sin embargo, convertirte en el mejor explorador de las profundidades lleva tiempo. Tendrás que recolectar diferentes recursos, expandir tu tanque de oxígeno, alimentarte continuamente y, ocasionalmente, enfrentarte a alguna criatura marina que amenaza tu progresión en este bello y peligroso mundo. De esta forma, los veteranos podrán comenzar su aventura en 4546B sin algún problema.

Sin embargo, no todo es tan bueno como lo parece. La experiencia sigue siendo lenta y complicada para aquellos que no están acostumbrados a los juegos de mundo abierto enfocado en la sobrevivencia. Afortunadamente ,Unknown Worlds, los desarrolladores, han trabajado para ofrecerle al jugador una serie de herramientas que ayudan a la exploración. El manejo de recursos, conseguir mejoras y expandir tu almacenamiento es más sencillo, aunque las primeras horas del título siguen siendo una rutina en donde exploras y regresas a tu base solo para construir un pequeño artefacto, algo que repites hasta que tengas la suficiente confianza en ti mismo para sumergirte en los rincones más oscuros del océano.

Por otro lado, Unknown Worlds nos comentó que este proceso tiene un mayor balance entre lo que el jugador desea hacer y los desarrolladores quieren que experimentes. De esta forma, mientras buscas un recurso necesario para expandir tu base, es muy probable que te topes con una caverna que esconde un ítem necesario para progresar en la historia, o una conversación importante entre la protagonista y el alien que habita en tu consciencia comenzará. No es nada del otro mundo, pero aplicar este tipo de técnicas en un mundo tan abierto como lo es Below Zero, no es algo sencillo.

A primera instancia, Below Zero es solo el primer Subnautica, pero con un ambiente más helado. Afortunadamente, hay mucho más que eso. Los pequeños cambios en la exploración y progresión hacen que las primeras horas sean menos complicadas y cautiven al jugador lo suficiente para enseñarle las partes más interesantes de la aventura. El mayor énfasis en la historia y en la interacción entre personajes le da un gran significado a tu trabajo, y nos ofrece un objetivo claro que va más allá de sobrevivir.

Actualmente, Below Zero se encuentra en early acces, con un lanzamiento planeado para 2021. Pese a que los desarrolladores siguen trabajando desde casa para mejorar la experiencia, tengo que decir que mi experiencia no sufrió de complicaciones. Claro, hay un par de errores visuales provocados cuando la cámara se posiciona entre varios objetos, y las animaciones de movimiento siguen siendo las de un muñeco de plástico. Sin embargo, no hay glitches o bugs que arruinen la experiencia, y en ningún momento se crasheo el juego. Unknown Worlds podrían entregarnos este título el día de mañana y podrías disfrutar de un trabajo bastante estable.

Superando al miedo del océano

La pregunta es ¿Subnatica: Below Zero es capaz de ser entretenido para alguien que le teme al océano? Sí. Aunque aún me ponía paranoico cada vez que descendía más y más, el mayor énfasis en la historia y en descubrir el misterio que rodea al planeta 4546B me motivaron a sumergirme. De igual forma, un inicio más sencillo evitó el estrés que la primera entrega creó en un instante.

Sin duda alguna, le daré una oportunidad a Subnatica: Below Zero cuando esté disponible en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC en algún punto de 2021, y ustedes también deberían hacerlo. La profundidad del océano puede ser escalofriante, pero hermosa también.