Ya hay gente que está destruyendo su Series X a martillazos

Siempre que hay nuevas consolas, la gente tiende a hacer cosas muy estúpidas con ellas, al punto de que Xbox incluso tuvo que pedir de favor a sus usuarios que no le echaran humo al Series X. Bueno, tal vez también debieron advertir a las personas sobre los martillos, pues ya hay gente allá fuera destrozando sus Series X a martillazos para “probar su durabilidad”.

I need a preorder and these fools trashing an Xbox which could’ve been safe in my humble abode…. pic.twitter.com/KL2DlwFdeV

— M4gnum F0rc3 44 (@44F0rc3) November 11, 2020