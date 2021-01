Ya hay director para el episodio piloto de la serie de The Last of Us

Como seguramente ya sabes, HBO se encuentra trabajando junto a Sony y Naughty Dog para crear una serie de The Last of Us. La historia estará basada en el primer juego, y tendrá como escritores a Neil Druckmann y Craig Mazin, creador de la aclamada serie, Chernobyl. Todavía no sabemos quiénes serán los actores para Joel y Ellie, pero ya sabemos quién dirigirá el episodio piloto.

Kantemir Balagov ha sido confirmado para dirigir el primer capítulo de la serie. Este director ruso es mejor conocido por su trabajo en Closeness y Beanpole, esta última incluso estuvo cerca de ser nominada al Óscar en 2019. Ambos proyectos han recibido múltiples otras premiaciones, y son producciones con temáticas serias y dramáticas. A estas alturas se desconoce si también dirigirá otros episodios.

Mientras tanto, Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment, mencionó que esta serie, junto con la película de Uncharted, son “solo el inicio” de la compañía en cuanto a otros proyectos más allá de los videojuegos.

Via: THR