“Es solo el inicio”, Jim Ryan habla sobre el futuro de PlayStation en el cine y TV

Como parte de la presencia de Sony en CES 2021, Jim Ryan, CEO de SIE, protagonizó un nuevo video de PlayStation enfocado en el futuro de esta división. Fue aquí en donde Ryan mencionó que la película de Uncharted y la serie de The Last of Us son “solo el inicio”, indicando que más producciones de este tipo ya están en desarrollo actualmente.

Recordemos que a finales de 2020, Sony había comentado que 10 series y películas basadas en las propiedades de PlayStation ya estaban en desarrollo. Aunque Ryan no reveló cuáles serán los siguientes juegos en ser adaptados a la televisión y cine, su comentario refuerza los planes de la compañía. Esto fue lo que expresó:

“También estamos muy emocionados de llevar algunas de las mejores IP de PlayStation a nuevos medios como el cine y la televisión. Verás este año la próxima película de Tom Holland, Uncharted, basada en nuestro juegos de aventuras icónicos. Y The Last of Us, un valiente viaje emocional, llegará a HBO. Este es solo el inicio de la expansión de nuestra narración a nuevos medios y audiencias aún más amplias. Sony es una empresa de entretenimiento creativa, y el entretenimiento nunca ha sido más importante”.

La película de Uncharted llegará a los cines el próximo 16 de julio de 2021. Por otro lado, la serie de The Last of Us ya está en producción en HBO. Será interesante ver qué tipo de propiedades son adaptadas a cada medio. Quizás Horizon Zero Dawn tendrá 10 episodios para una plataforma de streaming en un futuro. Tal vez God of War llegue a la pantalla grande una vez que los cines vuelvan a abrir. Solo será cuestión de tiempo para tener respuestas.

En temas relacionados, durante la misma presentación, Ryan mencionó que el PS5 tuvo el lanzamiento más exitoso de cualquier consola de PlayStation. De igual forma, Sony ha compartido nuevas fechas para algunos de sus juegos.

Vía: Sony