Rumor: Una mujer sería la protagonista de GTA VI

Pese a que Rockstar ya mencionó que están trabajando en juegos para la nueva generación, y sabemos que GTA V llegará al PS5, por el momento no hay información sobre la siguiente entrega en la icónica saga del estudio. Sin embargo, una reciente declaración de un insider de la industria ha revelado que GTA VI tendría, por primera vez en la serie, una protagonista.

De acuerdo con LongSensation, conocido como Tom Henderson en Twitter, quien en el pasado ha compartido información verídica sobre Call of Duty, la siguiente entrega de Grand Theft Auto tendría a una mujer como protagonista, así como uno masculino, algo que nunca se había visto en la serie. Esto fue lo que comentó el insider:

For the first time ever in a GTA title, GTA 6 will have a playable female and male protagonist. #GTA6 #GTAVI

— Tom Henderson (@_TomHenderson_) January 10, 2021