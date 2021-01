Bethesda y Lucasfilm Games están trabajando en un nuevo juego de Indiana Jones

De manera totalmente inesperada, se ha revelado que un nuevo juego de Indiana Jones ya está en desarrollo, y en esta ocasión no se trata de un título de LEGO. Por medio de Twitter, Bethesda ha compartido un pequeño tráiler en donde confirma que Machine Games, el estudio detrás de las nuevas entregas de Wolfenstein, se encargará de esta aventura del legendario personaje del cine.

De igual forma, se menciona que Todd Howard será el productor ejecutivo, y el nuevo juego de Indiana Jones será una colaboración con Lucasfilm Games. Lamentablemente, Bethesda ha comentado que aún falta mucho para tener más información sobre este título. Puedes ver el tráiler de revelación a continuación.

A new Indiana Jones game with an original story is in development from our studio, @MachineGames, and will be executive produced by Todd Howard, in collaboration with @LucasfilmGames. It'll be some time before we have more to reveal, but we’re very excited to share today’s news!

— Bethesda (@bethesda) January 12, 2021