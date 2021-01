Jugador profesional dice que “Among Us no es un juego de verdad” y así reaccionó Twitch

Among Us es uno de los juegos más populares actualmente. De esta forma, habrá personas que tal vez no son admiradoras del trabajo de InnerSloth. Por ejemplo, recientemente, el ex-jugador profesional de Counter-Strike, Michael Grzesiek, también conocido como Shroud, llegó a comentar que “Among no es un juego de verdad”, causando alboroto en Twitch.

Durante un stream de Rust, Shroud fue cuestionado sobre su opinión de Among Us. En lugar de simplemente mencionar que no es fan de este título, el streamer comentó que “Among no es un juego de verdad”, algo que inmediatamente fue cuestionado por todas las personas que se encontraban en Twitch en ese momento. Puedes checar el momento exacto en donde esto sucedió aquí.

Al darse cuenta del problema en el que estaba entrando, Shroud se retractó y le pidió a todos que se calmaran. Afortunadamente la situación no escaló a algo más complicado. Pese a que Among Us fue considerado uno de los mejores juegos de 2020, ganando varios premios y generando grandes cantidades de dinero, la realidad es que hay varias personas que no son fanáticas del trabajo de InnerSloth.

En temas relacionados, Among Us llegará a consolas de Xbox este año. De igual forma, así se verían los personajes de The Mandalorian en Among Us.

Vía: Twitch