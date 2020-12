Sony ya está trabajando en 10 diferentes series y películas con las IPs de PlayStation

Durante los últimos años, hemos visto a Sony llevar las propiedades de PlayStation a medios más tradicionales. La película de Uncharted y la serie de The Last of Us son claros ejemplos de esto. Durante una reciente entrevista, Tony Vinciquerra, CEO de Sony Pictures, ha revelado que actualmente hay 10 proyectos cinematográficos y televisivos sobre propiedades de videojuegos en desarrollo.

En su plática con CNBC, Vinciquerra reveló que en total hay tres películas y siete series basadas en propiedades de PlayStation en desarrollo. Aunque por el momento no hay información oficial sobre cuáles franquicias que se utilizarán para estos proyectos, esto fue lo que se comentó:

“Tenemos un programa dentro de la compañía llamado One Sony. Hemos visto muchas cosas en ese sentido, por ejemplo, la película Uncharted, que filmamos completamente durante la pandemia y se estrenará el próximo año con base en una IP de Sony Playstation. Tenemos 3 películas en proceso con Sony PlayStation IP, y tenemos siete proyectos de televisión en proceso con Sony PlayStation IP. Verán mucha más integración de las empresas de Sony juntas en el futuro”.

De igual forma, Vinciquerra también mencionó que está seguro que la gente regresará a los cines para ver cintas como Spider-Man 3 y la película de Uncharted en 2021, una vez que se sientan más seguros. Será interesante ver qué tipo de juegos son adaptados al cine o televisión.

En temas relacionados, el director Christopher Nolan ha mencionado que le encantaría trabajar en la industria de los videojuegos. De igual forma, el PS5 por fin ha arreglado uno de sus mayores problemas.

Vía: CNBC