Christopher Nolan habla sobre su interés en la industria de los videojuegos

Los videojuegos y el cine son dos industrias que constantemente colaboran. Ahora, Christopher Nolan, cineasta reconocido por su trabajo en la trilogía del Caballero de la Noche, Interstellar y la recién estrenada Tenet, reveló que le gustaría ver algunas de sus cintas adaptadas al mundo interactivo de los videojuegos.

En una reciente entrevista con Geoff Keighley, Nolan habló sobre las posibilidades de adaptar una de sus películas a este medio interactivo, incluso ha tenido un par de ideas, pero ninguna ha llegado a concretarse de la forma que él esperaba. Esto fue lo que comentó:

Would Chris Nolan ever want one of his films adapted into a game? Here's what he said, part of our full conversation now on YouTube: https://t.co/rtevhycmAb pic.twitter.com/cmwII4OC4z

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 21, 2020