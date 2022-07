Aunque uno podría llegar a pensar que Netflix está listo para dejar de lado las adaptaciones live action de animes, especialmente después del fracaso que fue Cowboy Bebop, este no es el caso. Junto a las series de One Piece y Avatar: The Last Airbender, la compañía de streaming también está trabajando en una versión live action de Yu Yu Hakusho. Después de meses de silencio, por fin se ha revelado quién interpretará al personaje principal.

De acuerdo con Variety, Takumi Kitamura será el encargado de interpretar a Yusuke Yurameshi, el protagonista de esta amada historia. Kitamura no es extraño a este tipo de proyectos, ya que previamente le dio a vida a Hanagaki Takemichi en la adaptación de Tokyo Revengers.

Fuera de esta nueva pieza de información, por el momento no hay más detalles sobre la serie live action de Yu Yu Hakusho, y se espera que esta adaptación llegue a Netflix en algún punto del invierno de 2023, por lo que aún falta bastante tiempo antes de que veamos un tráiler o imagen de esta producción.

Kazutaka Sakamoto será el productor ejecutivo de la serie, con Akira Morii asumiendo el papel de productor y Sho Tsukikawa como director. En temas relacionados, Netflix revela por qué han perdido suscriptores. De igual forma, Netflix y Microsoft se asocian para llevar anuncios a la plataforma.

Vía: Variety