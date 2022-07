El próximo mes de octubre por fin llegará A Plague Tale: Requiem a las consolas de nueva generación, dejando al PS4 y Xbox One fuera en esta ocasión. Muchos se preguntan qué ocasionó esta decisión. Afortunadamente, Asobo Studio, los desarrolladores, por fin han ofrecido una respuesta.

Por medio de una nueva entrevista con la revista EDGE, Kevin Choteau, director de este título, reveló que todo lo que planean lograr en el apartado visual y el gameplay hubiera sido imposible durante la pasada generación de consolas. Esto fue lo que comentó al respecto:

“En Innocence, algunas partes podrían parecer como un decorado de teatro debido a las limitaciones técnicas. Con Requiem hemos sido capaces de llevar el horizonte mucho más lejos. Todos estos avances están dirigidos a servir a la narrativa, ya que, cuando escribimos, la mayor potencia nos permite proponer secuencias que antes eran imposibles”.

Choteau se refiere principalmente a secciones como las persecuciones de las ratas, así como a las localizaciones que evolucionan de manera dinámica. Sin embargo, aunque no hay versión de PS4 y Xbox One, los usuarios de Nintendo Switch sí podrán disfrutar de este juego, pero no de una forma nativa, sino por medio de la nube.

A Plague Tale: Requiem llegará a PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC el próximo 18 de octubre de 2022. En temas relacionados, A Plague Tale tendrá su propia serie de televisión. De igual forma, aquí puedes ver gameplay de este nuevo título.

Nota del Editor:

Ya va siendo hora de irle diciendo adiós a la pasada generación. Más y más juegos empezarán a ser exclusivos del PS5 y Xbox Series X|S, y eso está bien. Eliminar las limitantes de la previa generación le da a los desarrolladores más herramientas para mejorar la experiencia.

Vía. MP1ST