Ya está disponible The Lara Croft Collection para Switch

Lara Croft, de Tomb Raider, hace su debut en Nintendo Switch hoy, ya que Feral Interactive y Crystal Dynamics anuncian que The Lara Croft Collection ahora está disponible en la Nintendo eShop. Compuesta por Lara Croft and the Guardian of Light y Lara Croft and the Temple of Osiris, The Lara Croft Collection es un excelente paquete doble que ofrece horas y horas de acción y aventura arcade.

Cada aventura de exploración de tumbas y acción frenética rebosa de hordas de no muertos para eliminar, acertijos diabólicos para resolver, trampas peligrosas para evitar e intrincados desafíos en tumbas para poner a prueba la inteligencia y los reflejos de los jugadores, ya sea en solitario o con amigos.

Aquí tienes un nuevo tráiler para celebrar el lanzamiento de The Lara Croft Collection en Nintendo Switch.

¡La arqueóloga más intrépida de los videojuegos llega a Nintendo Switch en dos aventuras emocionantes! The Lara Croft Collection ya está disponible a través de la Nintendo eShop por $24.99 dólares.

Vía: Gamespress